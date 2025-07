Il festival della calligrafia: "Coinvolte undici scuole"

Il gesto grafico è una palestra per il cervello, scrivere in corsivo e con una bella grafia è un esercizio di crescita culturale grande. Per questo il festival della Calligrafia, che a Fermo ha avuto già due edizioni di successo, ha ottenuto una ambita candidatura per conto dell’Italia al Premio internazionale Unesco per l’alfabetizzazione, proprio perché "garantisce pari opportunità educative e di qualità per tutti. Le attività didattiche integrano strumenti digitali con pratiche tradizionali, creando un equilibrio virtuoso tra tecnologia e abilità manuali". Un festival, organizzato dall’Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale, centro di ricerca no profit, in collaborazione con l’istituto universitario San Domenico, che ribadisce l’impegno sul terreno della disabilità e della prevenzione ai disturbi dell’apprendimento, un’iniziativa co finanziata per le prime due edizioni dalla Regione Marche: "Purtroppo quest’anno il nostro progetto non è risultato tra i meritevoli individuati dal bando regionale, sottolinea Carlo Nofri, presidente di Ossmed, cercheremo comunque di portare avanti l’iniziativa anche per il 2026 viste le molteplici azioni che si dispiegano sul territorio, coinvolgendo 22 scuole, per 24 comuni fermani, 11 i corsi di educazione al gesto grafico che hanno coinvolto 473 docenti che poi hanno lavorato con 5600 allievi. Abbiamo vissuto un premio di calligrafia che ha visto la partecipazione di 3548 allievi. Mi pare un notevole impatto sul sistema scolastico che siamo riusciti a intercettare grazie all’aiuto del Comune, della Provincia con Pisana Liberati".

L’assessore Micol Lanzidei ribadisce: "La candidatura Unesco ci riempie di orgoglio, parliamo di un progetto che rientra alla perfezione nel profilo di una learning city Unesco, il marchio che abbiamo proprio grazie allo slancio di Nofri. L’obiettivo è fare dell’apprendimento continuo un approccio alla vita, nella convinzione che il benessere sia cura dell’ambiente, di se stessi e degli altri". C’è stata anche una mostra legata alla scrittura, riflessioni scientifiche e convegni internazionali, che hanno portato alla proposta di istituire la scrittura a mano corsiva su base latina come patrimonio immateriale dell’umanità. "Su questo ho avuto modo di relazione in commissione cultura alla Camera dei deputati e sulla trasmissione Medicina 33 di Rai 2, proprio per il valore scientifico della ricerca che si porta avanti, spiega ancora Nofri, penso di poter affermare che in via dell’università sia nato un centro di ricerca e innovazione sociale, pedagogica e tecnologica di questa città, in gradi di attrarre e coinvolgere giovani intelligenze. Abbiamo messo in piedi l’unico corso di laurea in ITalia per interpreti internazionali di lingua dei segni, abbiamo contribuito a fondare l’Università popolare, abbiamo curato il progetto di turismo accessibile per le persone sorde e abbiamo messo in piedi una web tv accessibile per sordi e disabili". Conclude Alessandro Ciaudano che ha seguito da vicino il festival: "Abbiamo vissuto tre momenti di premiazione per le scuole, in tre teatri diversi, arrivando a coinvolgere oltre mille e 300 persone. Siamo stati al salone del libro di Torino, abbiamo creato un legame con Fabriano, abbiamo davvero costruito tanto fuori dalle Marche".

Angelica Malvatani