Il festival della comunicazione: "Mostriamo il bene che si fa"

L’informazione che condivide, che diffonde mitezza e punta sulla speranza. È il senso della comunicazione secondo Papa Francesco, è il riflesso che arriva sui territori e che sarà al centro del festival che si terrà in città il prossimo giugno. A presentare l’evento Don Michele Rogante e l’arcivescovo Rocco Pennacchio che annunciato l’arrivo del Festival dedicato alla comunicazione, organizzato insieme con i Paolini, in occasione del giorno dell’ascensione che cade proprio il primo giugno: "E’ quella la data in cui si celebra la giornata delle comunicazioni sociali che viene accompagnato dal messaggio dal Papa" introduce don Michele, che spiega anche perché è importante comunicare, per mostrare il bene che si fa, per condividere solidarietà e fratellanza. Il vescovo precisa che ogni comunicazione è una mediazione e deve mettere al centro il rispetto della dignità dell’uomo e a verità dei fatti: "Sono i due perni della comunicazione cristiana, ma sono anche quelli della comunicazione in generale", spiega Pennacchio che parla della necessità di ‘disarmare’ la comunicazione, per evitare che si crei divisione e separazione tra le persone: "Bisogna diffondere speranza, aiutare ad alimentarla veicolando il bene e l’amore. Non chiediamo di far diventare miele le notizie drammatiche, ma di dare il dramma senza esasperazione, cercando di dare prospettiva e orizzonte. I Paolini curano Famiglia Cristiana e Jesus per il ‘Festival della comunicazione’ che a Fermo durerà nove giorni, con tanti eventi per raccontare i linguaggi della comunicazione, il cinema, i gesti, lo spirito, sempre all’insegna della mitezza e della speranza. Al lavoro al programma ci sono Adolfo Leoni, don Enrico Brancozzi, Annalisa Cerretani e Chiara Curi per preparare la ventesima edizione del Festival ma sarà coinvolta tutta la diocesi che arriva oltre Civitanova, per un momento di esposizioni e di incontri. Suor Cristina Beffa, don Giuseppe Lacerenza e don Ampelio Crema rappresentano i Paolini, spiegano di vivere nella comunicazione con case editrici, testate, tv e radio: "Cinque sono i temi che verranno focalizzati, Fermo ci ha risposto con entusiasmo quando abbiamo posto le cinque vie: conoscenza, linguaggi, che sono tanti e diversi, bellezza (le risorse artistiche e paesaggistiche), aggregazione, solidarietà. Vogliamo che il festival faccia emergere i germogli di speranza". L’appuntamento è dal 30 maggio all’8 giugno, saranno coinvolte le scuole, le parrocchie, i giovani, l’assessore comunale Annalisa Cerretani si mette a disposizione per cogliere una nuova occasione di promozione del territorio. Ma chi sono i comunicatori per i Paolini? "Per noi ogni persona lo è, raggiungeremo i bambini e poi i giovani e gli adulti, da raggiungere con ogni linguaggio".

Angelica Malvatani