Il festival dello Yoga e del Benessere

È una festa che si vive con lentezza, in armonia, respirando piano l’aria di fine settembre. Si chiama ’yoga fest’ - Festival dello Yoga e del Benessere, alla sua prima edizione, la manifestazione che si terrà il 20 e 21 settembre Lido di Fermo e Casabianca, in un contesto naturale di rara bellezza. Ma non solo yoga: in programma tanta musica, incontri, workshop, food, una miriade di esperienze e di momenti di aggregazione, dove non mancheranno colore e spensieratezza. L’evento, organizzato dall’associazione culturale "AnimalidaPasto", è ricco di attività ed è sviluppato su quattro diverse aree che operano simultaneamente. Pratica-yoga èl’area di pratica allestita sulla spiaggia, per praticare e ballare a piedi nudi. Durante le due giornate si alterneranno sul palco 16 insegnanti che porteranno 16 stili di diversi di yoga, per un viaggio nel cuore di una disciplina che rende armonico il corpo aprendo la mente e il cuore. E poi, Pratica-mente è invece l’area di conferenze e workshops allestita sul prato, dove, seduti a terra su tappeti e cuscini, si assisterà durante i due giorni a 18 incontri tenuti da grandi Maestri ed esperti in materie olistiche. EsplOra (area open: senza biglietto), è lo spazio trattamenti e consulenze olistiche allestita sul prato e nel dehors dello Chalet il Sombrero. Qui si avrà l’occasione di provare svariati tipi di trattamenti tra massaggi, riflessologia, fiori di bach; Bazar Anima Mundi, anche questa aperta a tutti, è il mercatino olistico con tante curiosità, oggetti, gioielli. "Il messaggio che vogliamo veicolare è che lo yoga e il benessere sono alla portata di tutti. Il primo evento, in programma sabato alle 8 e 30, aperto a tutti, è un grido silenzioso per la pace, con una meditazione guidata da Swami Amadio Bianchi, presidente della European Yoga Federation". informazioni e prevendite www.orayogafest.com o sulla pagina facebook e instagram.