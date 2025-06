Il festival Manifest per ricordare Alessio

"Era speciale, gentile amichevole Alessio, un ragazzo perbene amante della sua città e soprattutto della Fermana. Sempre disponibile nell’aiutare gli altri, sorridente e simpatico con tutti: una persona rara - le parole degli amici nonché organizzatori Andrea, Roberto, Mirko, Peppe, Fabio, Gianmarco, Marianna, tra gli altri, nel ricordare Alessio Mainquà - nel 2022, la malattia ce l’ha portato via lasciando un vuoto incredibile: abbiamo deciso di ricordarlo organizzando il ‘Mainfest’, un festival di musica live e stand up comedy".

Giunto alla terza edizione, il memorial prenderà il via alle ore 18 di domani presso il ‘Monterone’, davanti al bar Emilio spesso frequentato da Alessio, con l’esibizione dei tamburini e gli sbandieratori della contrada Campolege che si occuperà anche dell’area dedicata a panini e patatine; alle 20, musica con DJ DirtyOne; a seguire, Stand Up Comedy con Francesco Capodaglio; dalle 22 con Rude Franz Dj set e per chiudere Rap Show con Peppe Bastardo-Astronauts Boys.

"Il ricavato della serata- concludono gli organizzatori nel ringraziare la contrada Campolege e Caffè Emilio- andrà totalmente in beneficenza per la ricerca della cura del glioblastoma".

g.c.