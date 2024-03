Il ’Festival Storie’ celebra Michael Jordan. Parola a Federico Buffa

Il Festival Storie celebra Michael Jordan, il cestista più forte di tutti i tempi. Nella penultima tappa della rassegna intercomunale, lo storyteller Federico Buffa parlerà del celebre campione che ha ottenuto il riconoscimento di più grande atleta nordamericano del XX secolo. L’evento si terrà oggi 12 marzo alle 21, nel palasport di Servigliano. Federico Buffa, autentico ambasciatore del Festival Storie, chiude così la seguitissima serie dei personaggi dopo aver raccontato Diego Armando Maradona (Montefalcone Appennino), Pietro Mennea (Sant’Angelo in Pontano), Mohammed Alì (a Grottazzolina). Adesso tocca al mito assoluto del basket mondiale e non solo. Michael Jordan ha vinto 6 titoli Nba con i Bulls e due ori alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Barcellona 1992. Ineguagliabile per i riconoscimenti individuali. Detiene i record per la media punti più alta nella storia della regular season (30,12 punti gara) e nei playoff (33,45 punti). Per due volte nella Naismith Hall of Fame: nel 2009 per la carriera, nel 2010 come membro del Dream Team. Barack Obama lo ha insignito della Presidential Medal of Freedom.