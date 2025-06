Il Festival Storie riparte da Ponzano

Tredici Comuni in rete per coinvolgere tre province, 26 spettacoli da giugno a dicembre, ospiti di fama nazionale. La quinta edizione del ‘Festival Storie’, che si aprirà venerdì 20 giugno a Ponzano di Fermo con Federico Buffa che racconta ‘Italia Mundial’ (Spagna 1982), presenta tanta sostanza e numeri da record. L’organizzazione fa capo all’associazione culturale ‘Progetto Musical’ e vede la firma del maestro Saverio Marconi in qualità di direttore artistico in tandem con Manu Latini. "Compie 5 anni il Festival Storie ed è già una gran bella favola – sottolinea Saverio Marconi –. Un Festival importante perché fatto di piccoli borghi: quest’anno sono 13 con l’ingresso di Falerone, Comunanza, Montefiore dell’Aso. Tredici piccoli Comuni ma dal cuore grande, che fanno rete nel segno della cultura, dell’inclusione, della qualità e sostenibilità. Un cuore che porta cultura, aggregazione, conoscenza e voglia di stare insieme. Voglia di vivere questi luoghi che formano le nostre Marche".

"Tanti gli artisti coinvolti – continuano gli organizzatori raccontando questa quinta edizione – che animeranno i nostri teatri, piazze, giardini da giugno a dicembre: un altro record come durata perché raramente un Festival dura sette mesi. Grazie a coloro che credono e sostengono questa grande rete della cultura, che vengono ad assistere agli eventi. Tutti insieme per non dimenticare che l’Italia è fatta di piccoli borghi".

Insomma, tanto lavoro per Manu Latini e ‘Progetto Musical’. "Con grande emozione presentiamo questa quinta edizione del Festival Storie – spiega Latini - un progetto nato dal desiderio profondo di ridare voce, luce e anima ai luoghi feriti dal sisma, attraverso l’arte, la bellezza e la condivisione. I tredici borghi coinvolti, custodi di storia, identità e memoria, diventeranno palcoscenici diffusi, dove prosa, musica e racconti si intrecciano con l’energia della comunità e la forza della rinascita culturale. ‘Festival Storie’ non è solo una rassegna di eventi: è un viaggio intimo nel cuore delle Marche, un atto d’amore verso territori svantaggiati ma ricchi di umanità e potenzialità. I teatri, luoghi di cultura, siti storici riaprono le porte non solo per ospitare spettacoli, ma anche per riaffermare la loro centralità come spazi vivi di aggregazione e bellezza. Ringrazio gli artisti, le istituzioni, le comunità locali e tutti coloro che, con passione rendono possibile questo sogno". Già partita la campagna abbonamenti (info 0734-632800), per l’evento con Buffa tagliandi in vendita sul circuito ciaotickets.com.

Alessio Carassai