Il festival ‘WorldLand’ in 10 Comuni. Al via con Dario Aspesani e Lara Giancarli

Presentata ufficialmente la 12° edizione del Festival ‘WorldLand’ che impegnerà 10 comuni fra le Provincie di Fermo, Macerata e Ancona con 19 eventi che si snoderanno dal 21 giugno al 21 settembre 2025 di quest’anno. Un evento unico, un viaggio musicale e culturale che vede la partecipazione di artisti provenienti da sei diverse parti d’Italia oltre a Sudafrica, Albania, Stati Uniti, Svizzera, Brasile e Cuba. Un connubio di suoni, storie e tradizioni che si intrecciano con il tessuto sociale e culturale marchigiano, creando un ponte tra mondi lontani e la ricchezza del territorio locale. Il festival si distingue per la sua capacità di fare rete: diciannove collaborazioni con altrettante associazioni, attività ricettive e promoter, che lavorano insieme per offrire un’esperienza autentica e partecipata. Un vero e proprio laboratorio di comunità, dove la cultura diventa motore di sviluppo e coesione.

Il festival ‘Worldland’ in questo 2025 toccherà i comuni di: Montegiorgio, Falerone, Monteleone di Fermo, Matelica, Amandola, Falconara Marittima, Monsano (in collaborazione con il Monsano Folk Festival), San Paolo di Jesi, Fermo e più precisamente Lido, e Rapagnano nella frazione di Archetti. La direzione artistica è sempre affidata a Dario Aspesani, che conferma due iniziative interne alla rassegna: la seconda edizione del ‘Montegiorgio Blues festival’, appuntamento ormai atteso dagli amanti del genere creato in collaborazione con il Circolo Magnum e ‘Amandola in Jazz’ alla sua prima edizione, una nuova proposta che arricchisce ulteriormente il cartellone. Non manca l’attenzione alle nuove generazioni e alle famiglie con il format ‘Worldland Radici’, curato da Lara Giancarli, che propone fiabe dal mondo per bambini e famiglie, offrendo momenti di ascolto, gioco e scoperta. "Worldland è un festival inclusivo e gratuito – commenta Dario Apesani - pensato per tutti: residenti, turisti, famiglie, giovani e appassionati. Un’occasione per vivere le Marche in modo nuovo, tra musica, incontri e paesaggi mozzafiato. Worldland 2025 è più di un festival: è un progetto che unisce, valorizza e racconta le Marche".

Tanto per un accenno ecco i primi appuntamenti del cartellone. Si parte sabato 21 giugno alle 18 a Matelica con Dario Aspesani e Lara Giancarli che proporranno ‘Suoni dal Mondo’. Venerdì 4 Luglio alle 21,30 sempre a Matelica in pizza Mattei concerto ‘Homenaje al Buena Vista Social Club’. Sabato 5 luglio alle 21,30 in località Archetti di Rapagnano ‘Musica dal Mondo’. Domenica 13 luglio alle 21,30 al chiostro di Sant’Agostino di Montegiorgio ci sarà ‘Cacionà canta Manlio Massini’. Il 17 luglio alle 21,30 a Falconara Marittima ‘Skylark Jazz 4et (Svizzera) – Memorial Luca Catena’.

Alessio Carassai