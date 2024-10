’Il figlio di Forrest Gump’. Ecco il libro di Ferracuti

’Il figlio di Forrest Gump’ è il titolo dell’ultimo libro dello scrittore e giornalista fermano, Angelo Ferracuti editore Mondadori. Sarà lo stesso autore a presentarlo alle 21,30 del 18 ottobre nella sede del centro sociale autogestito Officina Trenino, sul viale della Vittoria 211. L’evento è stato organizzato in collaborazione tra la libreria sangiorgese ’La Perdigiorno libri & Caffè’ ed il Csa. Angelo, autore del libro, è il figlio di Mario Ferracuti famoso e amato personaggio di Fermo scomparso 6 anni fa all’età di 92 anni. Un atleta formidabile denominato ’Il Leone delle Marche’. Ha partecipato ad un’infinità di podistiche a livello nazionale ed internazionali ricevendo montagne di premi e riconoscimenti e conquistando innumerevoli vittorie. Per mezzo secolo ha percorso chilometri e chilometri di corsa. Confidava che a spingerlo a fare sport è stato il suo stato di salute, dopo l’esportazione di un tumore alla parotide. Il figlio Angelo nel suo di libro narrando di lui di fatto ripercorre la propria storia e in qualità di figlio più di qualsiasi altro è in grado di interpretarne pur nel ricordo i sentimenti e le motivazioni che gli davano la forza e lo stimolo per le sue imprese.

Dice Angelo: "Lui era la forza della natura, l’invincibile come lo vedevo da ragazzo". Ne inquadra la figura nel contesto socio-culturale fino a giudicarlo come l’incarnazione di una provincia chiusa e conservatrice. Quel padre ’patetico e distante’ diventa qualcosa da indagare a fondo ed Angelo lo fa a sei anni dalla sua scomparsa. ’Il figlio di Forrest Gump’ non è un libro sulla corsa ma il tentativo di un figlio, ribelle e distante di seguire le orme del padre per comprenderne la statura.

Silvio Sebastiani