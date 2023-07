Il flamenco di Valentina Escobar

È uno spettacolo di grande richiamo quello dedicato al flamenco che sarà messo scena alle ore 21 di domani, lunedì 31 luglio, nella caratteristica e suggetiva Rocca Tiepolo. Si potrà scoprire come questa danza di origine andalusa sia stata inserita all’interno di opere liriche molto note, attraverso le coreografie di Valentina Escobar, affermata regista e coreografa vincitrice nel 2016 del Primo Premio per il Teatro Internazionale Arlex.

In questa stagione estiva dello Sferisterio, curerà le coreografie della celeberrima Traviata di Henning Brockhaus e Josef Svoboda.

Ovviamente si potranno vedere nella prima parte dello spettacolo alcune coreografie tratte dal recente allestimento della Carmen di Georges Bizet per la regia di Henning Brockhaus. Protagoniste saranno proprio le quattro danzatrici Aglaé Ganjei, Maria Gasca, Nathy James e Palomba Lopez, che hanno partecipato a questa produzione, e che, per la loro bravura, sono state richieste anche per la Traviata di Macerata. Nella seconda parte si potrà vedere una coreografia di Valentina Escobar studiata per

Il Barbiere di Siviglia.

Quella organizzata indubbiamente sarà un’occasione unica per ammirare una selezione così pregevole di artiste in uno spettacolo che è nato dall’esperienza di ’Prima Scena, Festival della Scenografia’,

che ha visto Henning Brockhaus e Giancarlo Colis, insieme a Valentina Escobar, protagonisti dell’evento di Ascoli Piceno. Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto 5 per over 65 e under 18.