Il fotoamatore Walter Angelini vince il concorso ’Sempre Gaia’

Il fotoamatore di Altidona Walter Angelini conquista per il secondo anno consecutivo a Porto San Giorgio la vittoria del Concorso fotografico organizzato da "Sempre Gaia" l’associazione culturale nata allo scopo di diffondere l’amore per tutte le forme d’arte con particolare riguardo alla fotografia tanto cara a Gaia Roganti la giovane scomparsa nel 2019 in un tragico incidente stradale. Quest’anno si è svolta la settima edizione del concorso sul tema " Uno scatto in movimento", incentrato sullo sport da raccontare tramite un’immagine. "Bikers" il nome dello scatto vincitore. La premiazione è avvenuta domenica sera nell’arena Europa con l’intervento del sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini degli assessori alla cultura di Porto San Giorgio, Carlotta Lanciotti, e di Fermo Micol Lanzidei e del consigliere regionale Marco Marinangeli. Il concorso è stato patrocinato dalla Regione e dai comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Vi hanno partecipato 213 immagini tra cui la giuria ha selezionato le 70 finaliste ed i primi 3 classificati a cui si si sono aggiunti due premi : quello del migliore scatto in bianco e nero e il premio speciale della giuria’.

La vittoria come già detto è andata allo scatto di Walter Angelini; secondo posto all’immagine titolata "Forza Alex" di Lara Fiorelli mentre il terzo è stato conquistato da Alessandro Piccardi con ‘Dragonesse verso l’infinito’.I tre finalisti sono stati premiati con le sculture realizzate appositamente per il concorso dal Maestro Valeriano Prati, la pasta fresca offerta da De Carlonis, le birre del birrificio Style di Monte Urano ed una copia del libro "Guerriero" di Fabio Liardo. Inoltre, l’immagine vincitrice, sarà esposta all’interno del Comune di Porto San Giorgio, dove sono già collocati gli scatti delle passate edizioni. La giuria ha poi assegnato gli altri due Premi: a Maurizio Zoboli per la migliore foto in bianco e nero, ed a Giovanni Coa il premio speciale della giuria.

Silvio Sebastiani