Il fumetto per raccontare il mondo. A Capodarco arriva ’InCom...ics’

Un mondo di colori e di allegria, un mondo bello dentro una cornice speciale. Sabato 7 Settembre a partire dalle 17.30 per la prima volta la terrazza vista mare della Comunità di Capodarco di Fermo ospita un evento unico che catapulta tutti in un mondo fatto di immagini e parole, quello del Comics o più comunemente conosciuto come ’racconto a fumetti’. In collaborazione con l’Associazione storico culturale ’Artorius’, la Comunità invita tutti a trascorrere una giornata con artisti, fumettisti e supereroi. ‘InCom…ics’. Il linguaggio del Fumetto come strumento per raccontare il Mondo’, è il titolo dell’iniziativa che intende guidare i visitatori dentro la lunga storia del fumetto, forma espressiva d’arte vera e propria, definita anche ’narrativa sequenziale’.

Stili, tecniche, personaggi più o meno popolari, hanno appassionato intere generazioni di lettori di tutto il mondo, affascinati da quell’incontro tra testo e disegno, uniti per tessere una storia. Approfondendo negli anni temi sempre più complessi, il fumetto non può essere considerato intrattenimento per soli bambini ma un potente medium comunicativo, capace di catturare sempre più un pubblico di adulti.

Il ricco programma prevede incontri con artisti e fumettisti, da Marta Manfredi, a Silvia Pilvius Masci, Elena Cerisciola, Andrea Brandizi, Leonardo Romanelli, Lorenzo Scipioni, Fabio Diamanti. Prevista la presenza della fumetteria ’Comics Soon’; un’area giochi (da tavolo e di ruolo) a cura dell’associazione ’Colpo Critico’, stand gameshop ’Devil May Buy’ e stand gastronomico. Si comincia alle 17.45con un workshop a cura della fumettista Marta Manfredi, alle 18 il saluto del presidente della Comunità di Capodarco di Fermo, don Vinicio Albanesi. Si discuterà poi di come ‘Educare all’espressività: alcune prospettive pedagogiche’, tavola rotonda con il pedagogista Davide Franceschelli e i fumettisti Elena Cerisciola, Leonardo Romanelli e Lorenzo Scipioni. A seguire alle 19.15 ‘Non sapevo di essere un Cinecomic: dalla carta allo schermo’, dibattito sul cinema con il critico cinematografico Lorenzo Scipioni. In serata il pubblico potrà assisstere a ‘Supereroi da Commedia’, lo spettacolo di Lorenzo Palmieri a cura de LaGrù Ragazzi. Durante la manifestazione ci sarà inoltre il raduno Cosplay, il tutto a ritmo musica. La paartecipazione all’evento sarà libera e gratuita.

Angelica Malvatani