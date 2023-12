Il futuro del centro storico. Operativi due nuovi ascensori

Comincia a delinearsi il futuro dell’ex mercato coperto, la struttura interessata da grandi lavori di riqualificazione ha ritrovato nei giorni scorsi il suo ruolo di raccordo con il centro storico, nel momento in cui sono diventati operativi i due nuovi ascensori che collegano Piazzale Carducci con Piazzale Azzolino e viceversa. Dopo il 14 gennaio è in programma l’ultimazione dei lavori con alcuni interventi di rifinitura esterna, ma intanto si torna a salire con gli ascensori pubblici negli scorsi mesi sostituiti con quello condominiale del palazzo delle Poste. Si tratta dell’impianto meccanizzato di risalita realizzato dopo che nei mesi scorsi è stato demolito il vecchio. Ascensori che consentono l’accesso al centro cittadino in modo più agevole, in continuità con quanto realizzato in questi anni dall’amministrazione comunale con gli impianti meccanizzati che partono dal Terminal e che ora in questo modo arrivano fino a Piazzale Azzolino. Il sindaco Paolo Calcinaro ha dato la notizia in diretta social, partecipando alle operazioni di attivazione dell’impianto con il vice sindaco Torresi e l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. I lavori sugli ascensori, seguiti dall’ufficio tecnico comunale di cui è dirigente Alessandro Paccapelo e coordinati da Marco Catalini, sono stati eseguiti dalla ditta T&T Italia, progettisti architetto Nazzareno Petrini e ingegnere Massimo Conti (anche direttore dei lavori), che fanno parte anche dell’azione di miglioramento dell’accessibilità di quello che diventerà un polo dedicato all’innovazione ed alla ricerca nella sede dell’ex mercato coperto, con interventi finanziati con risorse Pnrr che prevedono la riqualificazione, in corso di realizzazione, anche degli ingressi dello stabile.

Intanto con ordinanza della Polizia Locale è stato disposto il divieto di transito in via Graziani e inversione del senso di marcia di via Mercantini, valido per tutto il giorno, per lavori sull’edificio “ex Polizia Stradale” e “ex Croce Rossa”, di proprietà del Comune di Fermo, dalle ore 10 di goggi e fino al termine dei lavori.

