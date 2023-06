Il futuro della chirurgia Murri, approccio vincente

Sinergia, collaborazione, tecnologia e umanità. Sono queste le peculiarità con cui il dottor Silvio Guerriero, direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia dell’ospedale di Fermo, ha trasformato il repartoportandolo a essere un’eccellenza del territorio. Laureato e specializzatosi al Federico II di Napoli, Guerriero è stato per 22 anni primario a Belluno, per poi approdare, nell’agosto 2020, al Murri. Oggi vanta numeri di tutto rispetto e interventi all’addome, oncologici e al fegato all’avanguardia, principalmente effettuati in laparoscopia.

Guerriero cosa offre la Chirurgia del Murri rispetto ad altri ospedali?

"Non spetta a me dire se offre qualcosa in più, ma posso spiegare nei dettagli cosa può offrire. Attualmente a Fermo possiamo assicurare una chirurgia di buon livello, nel trattamento oncologico, funzionale e in urgenza con una tecnica meno invasiva, ovvero quella laparoscopica. Questa tecnica ha il vantaggio di associare un ridotto impatto sul paziente ad un uguale radicalità oncologica e un recupero post operatorio più veloce. Abbinati alla tecnica laparoscopica ci sono alcuni protocolli che vengono applicati in tutto il mondo e uno di questi è l’Eras, Enhanced Recovery After Surgery, che è quello che utilizziamo qui a Fermo".

In cosa consiste questo protocollo?

"È un protocollo che consente la rapida mobilizzazione post operatoria del paziente. Nei giorni precedenti all’operazione, si fa una sorta di preparazione caratterizzata anche da un’attività fisica chiamata pre abilitazione che metta il paziente nelle condizioni migliori per affrontare un intervento. Dopo l’operazione, in particolare per patologie coliche e gastriche, il paziente viene messo seduto su una sedia accanto al letto e invitato a muoversi. La mattina seguente gli viene data la colazione per poi esortarlo a camminare. Nei giorni successivi vengono integrate sempre più l’alimentazione e l’attività fisica. In genere dopo quattro o cinque giorni, anche se ha subito un intervento di alta complessità al colon, allo stomaco e anche al fegato, può essere dimesso. Questa velocità di ripresa è dovuta all’assenza di grossi tagli all’addome e alla sola presenza di quattro piccoli buchi, che non vanno a creare problematiche alle pareti muscolari. A tutto ciò va aggiunta una minore somministrazione di analgesici, per non parlare del fatto che il paziente non avverte le difficoltà del grosso taglio ed è quindi incoraggiato psicologicamente a muoversi. Muovendosi stomaco e intestino riprendono a funzionare più rapidamente".

Il Murri è stato inserito in una rete di reparti chirurgici in tutta Italia per lo studio IcraL 4. Di cosa si tratta?

"È uno studio che analizza gli effetti dell’approccio chirurgico che attuiamo a Fermo sul rapido recupero del paziente e che serve a raccogliere dati e conoscenze utili a tutti quei reparti che in futuro utilizzeranno il nostro metodo".

Oggi Fermo vanta un approccio multidisciplinare per la cura del paziente chirurgico e lei è stato il promotore.

"È un nostro punto di forza che abbiamo portato avanti insieme a diversi primari: Giampiero Macarri di gatroenterologia, Luisanna Cola di anestesia e rianimazione, Gianluca Valeri di radiodiagnostica e Renato Bisonni di oncologia. Questo approccio consiste in un interfacciarsi continuo con gli altri primari per discutere i casi clinici per la fase pre e post operatoria. Mediamente ci riuniamo una volta a settimana per fare il punto della situazione e stabilire le strategie di intervento. Questo consente di fornire al paziente una terapia fatta su misura e non generalizzata".

Freddezza, manualità, tecnologia. Quale di queste tre qualità sono più importanti oggi per un chirurgo?

"Sono tutte necessarie, ma aggiungerei l’umanità. La freddezza consente di non perdere il controllo nei momenti critici. La manualità, anche nell’approccio laparoscopico, è importantissima. La tecnologia oggi è fondamentale, perché in laparoscopia riusciamo a fare interventi complessi grazie alle apparecchiature tridimensionali che ci permettono di vedere all’interno senza aprire il paziente. Non dobbiamo dimenticare l’umanità perché, a mio avviso, il chirurgo deve stabilire un rapporto personale col paziente di reciproca fiducia e collaborazione. Non dobbiamo mai perdere il contatto umano".

Come vede il futuro del chirurgo e della chirurgia?

"Lo vedo sempre più legato alla tecnologia. Quella attuale è perfettibile come tutte le cose e la nuova tecnologia è già al lavoro per migliorare soprattutto la miniaturizzazione degli strumenti. Il futuro prossimo lo vedo estremamente legato alla chirurgia robotica".

Fabio Castori