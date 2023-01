Il futuro della zona nord Turismo e impianti sportivi

La zona nord è rimasta ormai pressoché l’unica, in città, sulla quale possono essere imbastiti ragionamenti di sviluppo con operazioni urbanistiche importanti, essendo quella con più superfici utili disponibili e con diversi progetti rimasti purtroppo inattuati. E, stando a quanto afferma il sindaco, Nazareno Franchellucci, prima della fine del suo ultimo mandato amministrativo, sarà messo un punto fermo e poste le basi per la fase operativa di un progetto imponente previsto su un terreno di 16 ettari. "Si stanno trovando le convergenze sugli aspetti urbanistici di quella pratica e intendiamo fare in modo che il progetto vada avanti. Si tratta di investitori qualificati e solidi dal punto di vista finanziario che intendono realizzare una bella operazione in cui è prevista una parte ricettiva e un’altra parte dedicata all’intrattenimento e ad impianti sportivi - spiega Franchellucci – e sicuramente entro la fine del mandato faremo un passaggio, se non due in consiglio comunale. Stiamo valutando le procedure esatte da seguire". Insomma, la voglia di dare il via a questa operazione, assicurandosene la paternità c’è tutta, così come c’è l’intenzione del facoltoso gruppo milanese ‘Cavalieri Collection’ di portarla avanti. "Si tratta di un progetto di alta qualità, innovativo ed esclusivo" ha avuto modo di dichiarare Vesna Zarkov per conto del gruppo di investitori, chiarendo che la scelta di Porto Sant’Elpidio è arrivata in seguito a una vacanza trascorsa in zona, e specificando che c’è l’intenzione di realizzare qualcosa in linea con la filosofia della loro catena di lussuosi alberghi. Il progetto prevede strutture in parte residenziali, in parte turistico ricettive, con la riqualificazione (in parte già avviata dell’unica costruzione rurale che insiste in quel lotto di terreno), insieme a strutture sportive e per eventi di un certo rilievo, oltre naturalmente alla valorizzazione della parte naturalista nella parte prospiciente la spiaggia. Un’operazione che, nelle intenzioni, darà una ancora maggiore caratterizzazione turistica alla zona nord della città dove già insistono due villaggi turistici.

Marisa Colibazzi