Il futuro dell’ospedale Murri "Fare una cittadella sanitaria"

Una discussione da aprire subito, quella sul destino del vecchio Murri. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti che sottolinea: "Credo che rispetto al futuro del vecchio "Murri" sarebbe opportuno istituire quanto prima un’apposita commissione con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, del Comune di Fermo, dell’Ast di Fermo, della Conferenza dei Sindaci, al fine di redigere una proposta organica che preveda la destinazione esclusivamente socio-sanitaria del nuovo ospedale di Campiglione. Sostengo ciò perché dalla bozza dell’atto aziendale dell’Ast 4 non emerge nessuna strategia in tal senso. Invece è necessario pianificare e programmare attraverso un reale percorso di partecipazione che veda coinvolti tutti i livelli istituzionali. Intorno all’ospedale, infatti, può e deve nascere una nuova visione della città di Fermo e del territorio provinciale incentrata sulla sanità di qualità e i servizi di eccellenza. Personalmente credo che il vecchio "Murri" debba divenire una vera e propria Cittadella sanitaria con il compito e la funzione di inglobare anche uffici e servizi ora sparsi sul territorio". Un percorso, continua Cesetti, che aiuterebbe anche scongiurare "che al nuovo ospedale di Campiglione tocchi la stessa sorte dell’ospedale di Amandola, dove all’inaugurazione in pompa magna da parte della giunta regionale non è seguita la piena operatività della struttura. E’ fondamentale, infatti, che il nuovo ospedale entri subito in funzione a pieno regime. L’inaugurazione di una struttura vuota sarebbe solo una manifestazione di propaganda elettorale, dannosa per la nostra collettività. Dirimente, quindi, diventa la questione del personale: auspico che la giunta regionale abbia già previsto la pianta organica per quanto concerne i medici, i paramedici e gli amministrativi che serviranno a rendere l’ospedale pienamente operativo da subito. E spero anche che abbia bandito, laddove necessario, i concorsi per il reclutamento delle figure che non sono a disposizione". Cesetti si aspetta una iniziativa chiara da parte della Regione: "Se la risposta non soddisferà le richieste che ho avanzato depositerò immediatamente una mozione".