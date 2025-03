Il futuro dell’ospedale: "Tutti quei reparti senza ricovero restino al Murri"

"Sento tante idee di riconversione del Murri da attuare dopo l’apertura dell’ospedale di Campiglione, ma nessuna che abbia a che fare con il potenziamento del servizio sanitario". Esordisce così Mauro Pieroni, sindaco di Lapedona da anni impegnato sul fronte sanità fermana, che auspica scelte di riconversione della struttura del Murri, mirate a non abbassare l’indice dei posti letto per numero di abitanti, a discapito della garanzia di cura medica, ai cittadini. "L’ospedale di Campiglione ha 320 posti letto per acuti, equivalenti al 2 per mille vista la popolazione di 160mila abitanti, a fronte di un indice di statistica nazionale di 3,6 posti letto per mille abitanti. Quindi si parte sottodimensionati seppur in condizioni di sufficienza. Pertanto – prosegue Pieroni – bisognerebbe riflettere su questo dato per agire in modo tale che tutto il servizio sanitario non riguardante gli acuti, resti in carico al Murri. Mi riferisco a tutti quei reparti che non necessitano di ricovero come dialisi, fisioterapia, chemio terapia, terapia del dolore, centro trasfusionale, ambulatori per viste specialistiche, radiologia e tutti i servizi che in questo momento vengono dati contemporaneamente a ricoverati ed esterni, rallentando i tempi di prestazioni. Al Murri, dovrebbero restare anche i reparti di lungodegenza e psichiatria, che non sono classificati come pazienti acuti". Secondo Pieroni quindi, trasferire il Murri al suo stato attuale a Campiglione, senza attuare una strategia complementare di erogazione del servizio sanitario, sarebbe un grave errore da tradurre con un servizio sanitario non idoneo alle esigenze del territorio.

"La logica della riconversione del Murri a seguito dell’apertura del nuovo ospedale di cui oggi parlo – prosegue Pieroni – era già alla base del progetto sanitario che condividemmo con altri sindaci del fermano circa quindici anni fa, nel mio precedente mandato, che prevedeva l’integrazione del nuovo ospedale per acuti di Campiglione con il servizio collaterale del Murri oltre al potenziamento delle strutture di Rsa e Rp a Petritoli, Amandola, Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare, un centro diurno per Alzheimer a Montegranaro dove potenziare l’hospice ed un centro riabilitativo con piscina a Porto San Giorgio". Funzionalità ed efficienza sanitaria pubblica, per Pieroni, non possono prescindere dalla compensazione dei servizi, valida come unica risposta alle esigenze della popolazione fermana.

"Contrariamente alle altre province – prosegue Pieroni – abbiamo un solo ospedale di rete, che attualmente è il Murri. Con l’apertura di Campiglione ci troviamo difronte alla preziosa possibilità di contare su due plessi ospedalieri. Ecco perché è dovere etico di ogni politico, fare scelte mirate all’efficienza sanitaria, chiedendosi quale beneficio porterebbe alla popolazione fermana, il trasferimento compatto del Murri a Campiglione, senza uno sviluppo di complementarietà di servizi". Pieroni conclude con un ulteriore riflessione. "Gestire con oculatezza la nuova struttura in relazione allo sviluppo del territorio – dice – significa anche investire nello sviluppo di centri specialistici che rispondano ad esigenze sanitarie oltre i confini della provincia come la gestione dei disturbi del comportamento alimentare e di nuove patologie per cui si chiedono punti di riferimento".

Paola Pieragostini