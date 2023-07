Il Gal Fermano inaugura lo sportello per i fondi europei a Monte Giberto

Inaugurato ieri a Monte Giberto in collaborazione con il Gal Fermano, il primo ‘Europe Direct’ della provincia di Fermo, un punto informativo rivolto a Enti pubblici, società private e anche ai giovani per conoscere e accedere più agevolmente ai vari fondi Europei. In totale esistono 47 ‘Europe Direct’ in Italia e 2 nelle Marche. A farsi promotore la struttura del Gal Fermano guidata dalla Presidente Michela Borri, che ha sostenuto attivamente l’iniziativa. "Crediamo molto nelle opportunità che arrivano dalla Comunità Europea – spiega Michela Borri, presidente del Gal Fermano - così come crediamo che sia importante avere finanziamenti a disposizione, ma è altrettanto importante saperli spendere. Come Gal Fermano abbiamo dimostrato in questi anni un’ampia operatività in questa direzione e siamo uno dei punti di riferimento della programmazione di sviluppo rurale marchigiano". Alla cerimonia hanno presenziato i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli, che hanno rimarcato l’importanza di questo sportello, uno strumento utile per avvicinare le istituzioni ai piccoli centri ed ai cittadini e del Gal Fermano che presenta progetti sempre di alta qualità calibrati sul territorio. Molto soddisfatto anche il sindaco Giovanni Palmucci, che ha sottolineato l’importanza di offrire un servizio capillare ai cittadini. "Nei nostri uffici facciamo conoscere opportunità di finanziamenti, mobilità per i giovani e bandi per Enti locali e imprese – precisano Marisa Celani e Barbara Fioravanti della struttura regionale Europe Direct Marche –. I principali servizi sono ad esempio i programmi Erasmus, il Corpo europeo solidarietà, la rete Eures per l’impiego e tanti altri. Ringraziamo il Gal Fermano per aver permesso di coprire anche la Provincia di Fermo, a breve partirà un’importante campagna di informazione negli enti locali".

Alessio Carassai