Il Gal Fermano per i ‘Centri storici accessibili e inclusivi’

La Sala delle Volte ha ospitato l’incontro pubblico ‘Centri storici accessibili e inclusivi’ sviluppato nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale e dedicato alla presentazione delle linee guida e del manuale di intervento per la progettazione dell’accessibilità dei centri storici e del patrimonio culturale minore delle Marche. L’iniziativa è stata promossa dai Gal della Regione Marche, tra cui il Gal Fermano presieduto da Michela Borri. "L’obiettivo di questo progetto è avviare un processo virtuoso di miglioramento dell’accessibilità dei borghi storici marchigiani e del patrimonio culturale che custodiscono – commenta Borri – il percorso è stato improntato alla consapevolezza e al rispetto del tessuto storico, all’uso intelligente delle tecnologie dell’informazione e alla massima apertura ai potenziali beneficiari, con attenzione particolare alle diverse tipologie di disabilità fisiche e sensoriali". Durante l’incontro sono state presentate le linee guida del progetto (illustrate e spiegate da più relatori) corredate da un manuale operativo composto da esempi, schede e specifiche tecniche. Tutto il materiale rappresenta l’epilogo del lavoro svolto, mirato a supportare le amministrazioni pubbliche locali ed i professionisti tecnici nella redazione dei Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e dei Pau (Piani per l’accessibilità urbana), strumenti cioè fondamentali, previsti dalla normativa per la creazione di città più accessibili e inclusive. Il percorso illustrativo e divulgativo del progetto di cooperazione interterritoriale ‘Centri storici accessibili e inclusivi’ si concluderà martedì prossimo con l’incontro all’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Un’ulteriore occasione per condividere il percorso realizzato, presentare i risultati ottenuti e le linee guida definite per rendere i centri storici delle Marche adatti ad una residenzialità più accessibile e ad un turismo più inclusivo. Paola Pieragostini