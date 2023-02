G come gioia, E come entusiasmo, L come leggerezza, A come artigianale, T come travolgente, O come orgoglio. Stiamo parlando del mitico gelato pedasino. Per mangiare un gelato sano e naturale basta uscire da scuola, attraversare la Statale e immergersi nei colori e sapori di un’antica gelateria che ha puntato sulla qualità. E’ la gelateria Concetti, fondata nel 1950 a Pedaso da Ulderico Concetti e dalla moglie Luigina Belleggia. Da qui, l’arte del gelato è passata di padre in figlio per arrivare ad oggi, quando a tenere alto il buon nome della gelateria sono Serafino e sua sorella Sabina. La ricetta di questo nettare degli dei fu tramandata da Ulderico al figlio Serafino che tutt’ ora la custodisce gelosamente. A noi però, ciò che importa veramente, non è la ricetta segreta, ma l’apertura della gelateria. Quando è chiusa infatti non sappiamo come ritemprarci all’uscita dalla scuola. Serafino Concetti ci ha svelato alcuni segreti: i gelati sono fatti tutti con prodotti di alta qualità. Per le creme si usa il latte fresco di alta qualità, il gelato è addensato con la farina di carrube, adatto anche ai celiachi. Non manca il gusto alla frutta, la cui base è fatta con acqua e frutta raffreddata.