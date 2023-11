Il gemellaggio con Nymburk

Il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, sono da mercoledì in visita ufficiale nella città di Nymburk, Repubblica Ceca. Porto San Giorgio è gemellata da nove anni con tale località e sono abbastanza frequenti le visite: "I nostri rapporti – ha detto Vesprini – sono legati al turismo, al commercio, ma anche a scambi culturali e ci teniamo molto che siano mantenuti e rinsaldati perché consentono ad entrambe le città di far crescere le presenze nei rispettivi territori, alimentare gli scambi commerciali ed i flussi turistici, anche in bassa stagione". "Quello che lega Nymburk a Porto San Giorgio – ha detto Mach – va oltre il gemellaggio. Negli anni con il sindaco Vesprini si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia. So che qui vengono molti turisti e sportivi del mio paese".