Il generale Conforti delle legione Marche visita Fermo: “I carabinieri valore unico”

Fermo, 18 dicembre 2024 - Il generale di brigata Nicola Conforti, comandante della Legione carabinieri “Marche” ha fatto visita al Comando provinciale di Fermo per porgere i suoi auguri in vista delle imminenti festività natalizie. Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, gli ufficiali, una rappresentanza dei carabinieri forestali, una delegazione dei militari in servizio e a una rappresentanza dell'Associazione nazionale carabinieri di Fermo e Montegiorgio.

Dopo aver espresso gratitudine a tutto il personale per l'impegno costante nello svolgimento del proprio dovere, il generale Conforti ha manifestato la sua soddisfazione per i risultati raggiunti dai militari del Comando provinciale di Fermo, sottolineando l’importanza cruciale della figura del carabiniere, sempre pronto ad ascoltare e a garantire supporto sociale e vicinanza ai cittadini. Augurando a tutti delle serene festività, il generale Conforti ha invitato i presenti a non dimenticare i colleghi che stanno affrontando difficoltà, sia personali che di salute, evidenziando come l'Arma rappresenti una grande famiglia, un’istituzione fondata su solidi legami di tradizione, in cui ogni collega è considerato un fratello.

Il colonnello Troiani ha ringraziato il generale per la sensibilità e l’umanità con cui si prende cura dei suoi uomini, consegnandogli un presente a nome di tutto il Comando provinciale.