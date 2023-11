Il giardino privato su Halloween si riempie di visite e bambini

La semplice passione di una famiglia si trasforma in occasione di ritrovo per decine di bambini e genitori. Nella festa di Halloween Andrea Pacifici e la moglie Paola Romanella, residenti in contrada Castagneto di Montegiorgio, hanno trasformato l’ingresso di casa e il campo antistante in una sorta di campo a tema horror che è finito per catturare l’attenzione di tante famiglie. Per l’occasione la famiglia ha disposto di fronte casa zucche intagliate con lumini interni, nel campo di ulivi antistante di proprietà della famiglia, sono stati istallati tombe, un manichino rappresentante la morte con in mano una falce di provenienza agricola, una tavola imbandita con teschi e fantasmi, il tutto reso più gradevole da un prezioso gioco di luci. "E’ nato tutto per caso un paio di anni fa – racconta Pacifici – ogni anno abbiamo aggiunto qualche addobbo, e persino alcuni vicini ci hanno dato una mano. Le luci essendo in campagna hanno richiamato l’attenzione e il 31 notte sono arrivati tanti bambini per festeggiare halloween. Per noi è un semplice gioco, ma visto che piace il prossimo anno cercheremo di fare qualcosa di più".

a. c.