Il ginnasta Cingolani in visita agli studenti del polo ’Urbani’

Il ginnasta maceratese, Andrea Cingolani, cresciuto nella Virtus ‘Pasqualetti’ di Macerata, che milita nel Centro Sportivo dell’Aeronautica militare e che è membro della nazionale italiana di ginnastica artistica maschile, è stato gradito ospite al polo ‘Urbani’ e ha incontrato professori e studenti, soprattutto del liceo sportivo. Cingolani ha vinto, tra le altre vittorie conseguite durante la sua carriera, anche un argento agli europei di Monaco nel 2022 e ha partecipato al programma di Mtv ‘Ginnaste – Vite parallele’ e, nell’aula magna dell’Urbani, si è raccontato a tutto tondo, catalizzando l’attenzione dei ragazzi che lo hanno tempestato di domande e curiosità di ogni genere.

In particolare, tuttavia, il messaggio che il ginnasta ha voluto far passare tra i ragazzi è che per raggiungere certi traguardi servono grandi sacrifici, duri allenamenti in palestra e la determinazione a non mollare mai, ma anche che sono importanti le amicizie e, da ultimo, che non bisogna mai smettere di sognare.

E lui, dando il massimo e sostenendo sessioni faticose e impegnative in palestra, uno dei suoi sogni l’ha conquistato con pieno merito, guadagnandosi la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024.