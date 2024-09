Il gioco del pozzo si tinge ancora di giallo

Le principali sfide delle manifestazioni storiche promosse dall’Ente Contesa del Secchio e legate all’antico gioco del pozzo, quest’anno, sono state tutte appannaggio della Contrada Cavaliera Sant’Elpidio. La contrada dello scorpione si è aggiudicata la Contesa del secchio d’agosto; ma anche i Giochi del Barone, torneo intergenerazionale dove si è imposta la squadra Muro Giallo; e, per il gran finale, domenica, non sono stati da meno i giovani e giovanissimi contradaioli che, al ‘Mandozzi’ si sono cimentati nella versione junior del gioco del pozzo con coetanei delle contrade San Martino, Santa Maria e San Giovanni, e si sono aggiudicati tra il tripudio dei sostenitori sugli spalti, la Mini e la Supermini Contesa, sbaragliando le contrade avversarie. Va in archivio con un poker giallo la programmazione delle manifestazioni dell’Ente Contesa. L’unica altra Contrada che ha potuto festeggiare una vittoria è stata la Magnifica Santa Maria che si è aggiudicata la vittoria alla gara tra musici Vivida Vox.