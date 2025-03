Il ’gioco della finanza’ si fa a scuola: la vittoria al liceo economico sociale

Un’insegnante di Diritto ed Economia: la prof Marta de Optatis, tre studenti del terzo anno del liceo economico-sociale (Giulia, Gabriele, Matteo), la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, un concorso vinto e una premiazione a Volterra. Questi, in sintesi, sono i protagonisti e il risultato di una iniziativa originale dal titolo Conoscere la borsa, iniziativa a carattere europeo volta a diffondere la cultura e la conoscenza dei meccanismi della finanza presso gli studenti delle scuole superiori. Istituita in Germania nel 1983 dall’Associazione Casse di Risparmio è stata ripresa in Italia dall’Acri e proposta alle classi terze e quarte degli Istituti Tecnici commerciali e Licei con l’obiettivo di diffondere l’educazione economica-finanziaria nei giovani. Quattro istituti ad indirizzo economico del fermano, con 170 studenti coinvolti, hanno preso parte a questa specie di virtual-game. Nelle classi, gli studenti si sono raggruppati in piccoli team (49 nel fermano, 30 mila in Europa, per un totale di 180 mila studenti) a ciascuno dei quali è stato assegnato un capitale virtuale di 50 mila euro da investire in titoli quotati effettivamente in borse europee, avendo a disposizione un sito internet dedicato. Oltre agli insegnanti, i team studenteschi hanno avuto il supporto di operatori finanziari della Carifermo e hanno potuto usufruire di materiale video on line dal titolo Finanza per i giovani. La squadra del liceo economico-sociale di Fermo, che ha scelto come sigla identificativa Sblaoo, è risultata vincitrice a livello provinciale nella classifica performance. I tre studenti saranno presenti a Volterra dal primo al tre aprile per ricevere il premio. Da segnalare la squadra Chef Franco FC del Carducci-Galilei, vincitrice provinciale nella classifica Sostenibilità.

Adolfo Leoni