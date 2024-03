Il giorno delle coperte per dire basta

È arrivato il giorno di Viva Vittoria, con le sue 1.800 coperte, 7200 quadrati di lana soffice che oggi avvolgeranno la piazza della città. È finita l’attesa per l’evento a cui stanno lavorando da quasi un anno tante volontarie e tanti volontari, per contrastare la violenza sulle donne, si comincia stamattina alle 9 e si va avanti fino alle 19, le coperto saranno poste sulla piazza e intorno ci saranno musica, incontri, riflessioni. Fermo sarà la prima città delle Marche ad ospitare tale iniziativa, le coperte, create con i quadrati 50x50 cm realizzati dalle volontarie e dai volontari e da chiunque vuole dire NO alla violenza sulle donne, saranno oggetto di una raccolta fondi. L’intero ricavato sarà devoluto a Bet ETS Onlus, Comunità Sant’Anna per minori, On the Road e il Sagrini, per sostenere, in particolare, progetti volti ad aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere un’autonomia economica e a qualificarsi per cercare un lavoro.