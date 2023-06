Il giro d’Italia in barca a vela Marco e Igor fanno tappa in città

Marco ed Igor, due ragazzi disabili in carrozzina che stanno realizzando il giro d’Italia 2023 con la barca a vela “Tornavento” sabato scorso provenienti da Numana sono arrivati al Marina di Porto San Giorgio dove sono stati accolti della Liberi nel Vento e dalla Lega Navale. Domenica mattina si è svolta una riunione in cui Marco ed Igor hanno parlato delle finalità del Giro di Italia 2023: verificare e promuovere l’accessibilità e fruibilità dei porti e della campagna di tutela dell’ambiente promossa insieme dall’associazione Marevivo. Il Giro di Italia 2023 sarà anche un valido test per la realizzazione dell’imbarcazione che Marco dovrà realizzare per affrontare, nel 2025, il suo grande obbiettivo: essere il primo disabile italiano ad effettuare la traversata in barca a vela dell’Oceano Atlantico in solitaria. Il sindaco, Valerio Vesprini, ha dato il benvenuto all’equipaggio la stessa cosa hanno effettuato i rappresentanti delle associazioni intervenuti. Marco ed Igor, dopo una breve sosta tecnica, ieri sono partiti alla volta di Giulianova per un’altra tappa del loro Giro di Italia 2023.