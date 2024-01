Il giudice chiude l’Orogel Stadium. I canarini a Cesena senza pubblico

Andando più in là con lo sguardo, ci sono novità per quanto riguarda la partita tra Cesena e Fermana, in programma per le 20:45 del 3 febbraio. La partita contro la capolista si svolgerà in un Orogel Stadium, ex Manuzzi, deserto. Infatti il Giudice Sportivo ha deciso che lo stadio resterà chiuso in occasione di quella partita, mentre chiuderà solo la Curva Mare per il prossimo match casalingo dei bianconeri che sarà proprio contro il Pontedera. Provvedimento che è stato preso dopo che il padre di Cristian Shpendi, attaccante del Cesena, è entrato in campo dopo la partita contro l’Olbia per provare a picchiare il portiere dei sardi, reo, secondo il genitore, di aver compiuto una brutta entrata sul figlio. A Shpendi senior sono stati dati tre anni di daspo e il Cesena ha comunicato che non farà ricorso.