Il grande ciclismo a rischio: "Poco interesse dal Comune"

Non ci sarà neanche quest’anno, la Gran Fondo dei due Santuari del 15 ottobre, e per il 2024 non è escluso che l’Internazionale Cycling Festival non possa emigrare verso altri Comuni e lasciare Porto Sant’Elpidio: parola della Gio.Ca Communication. Rinviata nel 2022 per protesta contro una Regione che faceva ‘figli e figliastri’ nell’assegnazione di contributi per eventi di questo tipo, per il rinvio della Gran Fondo 2023 il dito è stato puntato verso la nuova amministrazione. "A quattro mesi dall’insediamento – dice la società – non avendo manifestato alcun interesse e, a seguito di promesse non mantenute da parte della Regione, abbiamo deciso: niente Gran Fondo dei due Santuari. Per il programma degli eventi 2024, sta prendendo corpo la possibilità di trasferire il format del Cycling Festival in comuni limitrofi che ci corteggiano da tempo".

E se non bastasse, "qualora dovesse persistere questo clima di indifferenza – prosegue –, unitamente alla mancanza di interesse nei confronti del ciclismo da parte dell’attuale amministrazione comunale, a malincuore la Gio.Ca Communication valuterà nuove situazioni". Interpellato, il sindaco, Massimiliano Ciarpella, fuor di polemica, puntualizza che "l’annullamento della Gran Fondo non dipende certo dall’amministrazione, nella maniera più assoluta". E aggiunge: "Qualsiasi manifestazione sia meritevole di sostegno e appoggio, noi siamo pronti a darlo – aggiunge – e ci auguriamo che nel 2024 si possa fare qualcosa, come avvenuto in passato, magari anche migliorandolo. L’attenzione allo sport e al ciclismo c’è, basta guardare l’iniziativa riservata ai giovanissimi, di sabato scorso". Contatti con la Gio.Ca Communication e il deus ex machina, Vincenzo Santoni ci sono stati? "Ci siamo un po’ sentiti con gli organizzatori, – risponde Ciarpella – ma mai in maniera puntuale per organizzare un evento in particolare".

Intanto Santoni (30 anni di esperienza nel ciclismo) snocciola il pedigree degli eventi ciclistici promossi: "L’Internazionale Cycling Festival (che stiamo pensando di allargare a tutte le categorie agonistiche) ha portato in città circa 1000 atleti da tutta Italia; la cronometro a coppie ha riscosso un enorme successo e ha visto sul podio Lorenzo Milesi che quest’anno ha vestito la maglia roja alla Vuelta di Spagna; si sono affermati, Manlio Moro, Lorenzo Mottes recentissimo protagonista del Giro della Lunigiana. Abbiamo portato il grande ciclismo in città: una partenza e arrivo di tappa del Giro d’Italia, 3 arrivi della Tirreno Adriatico, 3 Cycling Festival, 9 Gran Fondo Porto Sant’Elpidio e 7 Gran Fondo dei due Santuari, il meeting nazionale giovanissimi e, a fine stagione, il galà per il Premio Ferro di Cavallo".

Marisa Colibazzi