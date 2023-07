Il grande cuore di Matilde Aiuti ai bimbi brasiliani in ricordo della 14enne

Il ’Projetinho Matilde’ compie cinque anni, cinque anni di spettacoli e di incontri, nati ogni volta dal desiderio di fare qualcosa di bello in nome di Matilde Porto, la 14enne fermana scomparsa prematuramente a causa di una malattia. Cinque anni di amicizie nuove o rinnovate, di speranze fiorite, di strade condivise. Tante iniziative ed eventi realizzati in nome di questo hanno permesso di raggiungere San Paolo del Brasile per tenere vivo uno spazio per i bambini delle favelas, perché possano stare insieme, fare scuola, divertirsi. Il ’Projetinho’ ha lo scopo di coprire le spese necessarie, equivalenti a 12mila 500 euro, per lo svolgimento di un intero anno scolastico di una classe di scuola dell’infanzia ’Menino Deus’ di San Paolo del Brasile, con una sezione frequentata da 40 bambini di 4-5 anni.

L’impegno quotidiano di Alessandro e Michela, genitori della piccola fermana scomparsa nel giugno del 2018, è quello di mantenere viva la memoria di Matilde Porto e il suo amore per le cose belle della vita e del mondo, per la lettura e per la scuola. Il Projetinho Matilde nasce dall’incontro con Don Luigi Valentini, un sacerdote sangiorgese scomparso nel 2020 che, attraverso l’Associazione Condividere OdV da lui fondata, ha portato avanti per decenni progetti finalizzati all’assistenza, oltre che di anziani, di bambini e ragazzi delle favelas brasiliane, per un totale di oltre 2.400 persone seguite. Grati per tutto questo, i responsabili del Projetinho vogliono fare festa insieme a tutti gli amici che in questi anni hanno sostenuto tale iniziativa benefica.

L’appuntamento è dunque per venerdì al Centro sociale Santa Caterina a partire dalle 20. Ci sarà la possibilità di mangiare e bere grazie alla presenza di un food truck, poi alle 21.15 avrà inizio il concerto del gruppo Los Manìachi la cui musica saprà coinvolgere il pubblico con sonorità e arrangiamenti dal sapore latinoamericano. Contemporaneamente, nei locali del Centro sociale verrà allestita la mostra delle opere grafiche realizzate dal giovane artista locale Francesco Rongoni sul tema ‘Supereroi: grandi poteri, grandi responsabilità’. L’ingresso alla serata sarà ad offerta libera e consapevole.

Angelica Malvatani