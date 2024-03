Il grazie al personale dell’hospice: "A Montegranaro ci sono supereroi"

Ha destato profonda emozione la lettera della signora Daniela che ha vissuto gli ultimi giorni del figlio all’hospice di Montegranaro e, nonostante il profondo dolore, ha sentito il bisogno di ringraziare il personale di una struttura condotta con umanità e competenza. Ai ringraziamenti si unisce anche il pensiero del direttore generale dell’azienda sanitaria Roberto Grinta che sottolinea: "L’Ast di Fermo ringrazia la donna che in queste ore, nonostante la tragedia che l’ha investita, con la perdita dell’amato figlio, ha trovato la forza e il coraggio di scrivere un encomio al personale dell’Hospice di Montegranaro. Quando si viene colpiti da un tale dramma è facilmente comprensibile come sia difficile esprimere una qualsivoglia emozione che non sia fagocitata dallo strazio. Eppure la donna, dimostrando una straordinaria forza d’animo, è riuscita ad omaggiare coloro che hanno assistito fino all’ultimo il suo caro figlio". Nell’unirsi al dolore di una madre che perde suo figlio, l’Ast di Fermo ringrazia l’intero personale dell’Hospice di Montegranaro, una vera e propria eccellenza per il nostro territorio, in particolar modo per la professionalità e la grande umanità con cui assiste i malati ricoverati che proprio all’Hospice trascorrono, spesso, la loro ultima fase di vita: "La donna chiama il personale dell’Hospice ’supereroi che ti sono vicini con lo sguardo, con i gesti, con l’ascolto, con le parole, con la loro esperienza, con la loro professionalità, soprattutto con la loro umanità’. Parole che riassumono alla perfezione la profonda umanità e sensibilità del personale Hospice, eccellenza che risponde nel miglior modo possibile alle esigenze di un territorio, soprattutto in momenti che richiedono estrema delicatezza e professionalità, e che si avvale del prezioso contributo di realtà di volontariato come L’Abbraccio. Un’eccellenza, anche e soprattutto nell’ambito delle cure palliative, riconosciuta anche dalla Società Europea di Oncologia che ha certificato l’Hospice di Montegranaro poiché soddisfa le esigenze dei pazienti in base agli standard Ue. Si tratta, infatti, di un Hospice ’puro’, dedicato ai malati oncologici, dove sono attive anche pet therapy e musicoterapia all’interno di una struttura sanitaria che a breve verrà oltretutto riqualificata", conclude Grinta.