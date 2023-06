Il Grest estivo vale 10mila euro Ecco tutti i servizi a disposizione

Anche quest’anno, il Comune affianca la Parrocchia San Pio X e l’Unità Pastorale San Crispino nell’organizzazione del Grest che ha appena preso il via, prevedendo un impegno di spesa di 10mila euro, cui si aggiungono 516 euro per il servizio di pulizia dei locali scolastici de ‘Il Grillo Parlante’ per le attività estive dei minori che frequentano la scuola dell’infanzia e sono in carico al servizio integrazione scolastica disabili. Sono a carico dell’amministrazione anche l’attivazione e il coordinamento del servizio per la facilitazione della partecipazione dei bambini disabili al Grest dal 15 al 28 luglio a carico delle cooperative Nuova Ricerca.AgenziaRes e Cooss Marche; il trasporto dei partecipanti con gli scuolabus, da domani fino al 28 luglio, da e verso gli oratori con due corse al mattino, ma il servizio è messo a disposizione anche per gli spostamenti verso le diverse attività programmate nell’arco della settimana. Rientra nell’appalto del Comune il servizio di salvataggio a mare, la presenza di tre bagnini destinati in maniera specifica alle attività del Grest nelle spiagge libere.