Il gruppo degli assistenti bagnanti festeggia Andrea ‘lu Puciu’ Properzi

PORTO SAN GIORGIOGrandi emozioni ma anche risate, abbracci, ricordi e aneddoti di vita sulla spiaggia. Questo e molto altro sabato al ristorante-pizzeria Tucano’s, sul lungomare dove venti ex assistenti bagnanti hanno organizzato una cena a sorpresa, una allegra rimpatriata, per festeggiare il loro storico capo, Andrea Properzi. Una conviviale organizzata per festeggiare il rientro a casa. Properzi, conosciuto da tutti con il soprannome de ’lu Puciu’ e che, alla fine, si è tramutata anche in una festa di compleanno, doppia però. Sì perché venerdì ha compiuto 53 anni. Doppia si diceva. Andrea Properzi, uno dei sangiorgesi più amati e stimati in città e non solo, il 6 luglio del 2023, è rimasto coinvolto in un brutto incidente sulla statale Adriatica. Dopo mesi di ospedale, da poco è tornato a casa. Grande lavoratore, grande sportivo, generoso e sempre pronto ad aiutare il prossimo, Properzi ha per anni ricoperto il ruolo di capo-bagnino. E proprio svariati assistenti bagnanti, sabato sera, hanno voluto festeggiarlo. Di rito il biglietto con le firme dei partecipanti e la consegna di una canotta rossa. "Guardavamo il mare, e tu ci osservavi, ieri come oggi, un capo è sempre una guida. Con affetto, "la vecchia guardia".