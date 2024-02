Il Gruppo Tod’s è diventato partner unico alla Biennale d’Arte

Nell’ambito delle inziative a sostengo del patrimonio artistico e culturale italiano il Gruppo Tod’s è diventato partner unico alla Biennale Arte 2024 di Venezia. Un percorso che da anni abbraccia differenti realtà sul territorio che spaziano da interventi locali a iniziative di ampio respiro nazionale. Tra gli obiettivi, anche quello di restituire al territorio parte di ciò che ha dato all’azienda, nonché di essere di esempio ad altri imprenditori per intraprendere iniziative di valorizzazione e di supporto all’arte e alla cultura italiana. Ultima, in ordine di tempo, la partnership con il Padiglione Italia per l’installazione "Due Qui / To Hear", che vede protagonisti il curatore Luca Cerizza e l’artista Massimo Bartolini. Questa iniziativa sottolinea ulteriormente quanto l’impegno di Tod’s sia radicato nel territorio italiano, sostenendo e promuovendo, da anni, realtà e manifestazioni legate all’arte e al patrimonio culturale, risorsa insostituibile e riconosciuta in tutto il mondo. In occasione di questa partnership, Tod’s ospiterà un evento a Venezia per celebrare l’eccellenza artigianale italiana, nei giorni della pre-apertura della 60esima esposizione internazionale d’arte. Fondata a Casette D’Ete (Fermo) nei primi anni del Novecento come piccola fabbrica di scarpe, Tod’S incarna il vero stile italiano con un focus sull’artigianalità. Tutti i prodotti Tod’S sono interamente Made in Italy, una caratteristica che ha mantenuto fedeli i clienti nel corso delle generazioni. Lusso raffinato e sobrio, gusto impeccabile e qualità sono i punti di riferimento di ogni prodotto Tod’S. L’iconico Gommino, con 133 gommini sulla suola, rappresenta il marchio di fabbrica del brand, nato alla fine degli anni ‘70, è rapidamente diventato must have a livello internazionale. Il 6 novembre 2000, Tod’s, società capogruppo, è stata quotata alla Borsa di Milano. Nel 2013, Tod’S ha introdotto le collezioni ready to wear donna e nel 2014 le collezioni uomo. La rete distributiva è composta da 345 dos e 99 negozi in franchising.

Vittorio Bellagamba