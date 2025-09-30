Il Gruppo Tod’s ha vinto il ’Sustainable Fashion Award 2025’

Un nuovo riconoscimento che sottolinea l’impegno verso la sostenibilità del Gruppo Tod’s. L’azienda di Casette del’Ete nei giorni scorsi ha vinto il Sustainable Fashion Award 2025, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, nella categoria Craft and Artisanship, per il suo innovativo progetto Tod’s Passport, un passaporto digitale del prodotto creato per i due prodotti simbolo del marchio: l’iconica Di Bag e il Gommino.

Questo progetto, realizzato con il supporto di Aura Blockchain Consortium e Temera, testimonia l’impegno di Tod’s verso la sostenibilità. È stato sviluppato per assicurare la tracciabilità, l’autenticità e la trasparenza lungo l’intero processo produttivo, offrendo al contempo un’esperienza più completa e consapevole al cliente. Attraverso un passaporto digitale accessibile via app, i consumatori possono seguire ogni fase della creazione del prodotto: dalla scelta dei materiali fino alla lavorazione finale.

Un’iniziativa pensata per valorizzare l’artigianalità, l’eccellenza qualitativa e i valori che da sempre definiscono l’identità di Tod’s. Il premio è stato consegnato durante la Milano Fashion Week, in una cerimonia esclusiva al Teatro alla Scala, dove la modella Iman ha conferito il riconoscimento al Direttore Creativo di Tod’s, Matteo Tamburini.

Lo stesso Matteo Tamburini direttore creativo di Tod’s ha così commentato: "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che celebra il nostro impegno nell’unire l’artigianato tradizionale con l’innovazione sostenibile. Il progetto Tod’s Passport rappresenta una vera rivoluzione nel settore del lusso, combinando sostenibilità e innovazione per prodotti di altissima qualità. È il nostro modo di guardare al futuro, senza mai dimenticare le radici della nostra tradizione".

Vittorio Bellagamba