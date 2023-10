Il laboratorio per bambini della Pecci riapre i battenti dopo il Covid

Ripartono le attività del laboratorio creativo per bambini di Loredana Pecci, diplomata come stilista di moda, sarta e creativa che da diversi anni gestiva un laboratorio per bambini. Fino a qualche anno fa Loredana Pecci gestiva l’oratorio ‘Era Ora’ sito in Corso Italia a Montegiorgio, ma dopo la pandemia aveva dovuto chiudere. La passione per i bambini e soprattutto la volontà di insegnare loro attività utili a fruttare manualità, fantasia, creatività anche per riutilizzare oggetti è tessuti, alla fine ha preso il sopravvento. Dopo aver attivato delle collaborazione con associazioni e persino con il Salesi ideando dei kit di cucito per bambini e realizzando video tutorial sui social, ha finalmente riaperto il suo laboratorio a Montegiorgio.

"È servito un po’ di tempo – racconta Loredana Pecci –, ma alla fine siamo riusciti a trovare un locale idoneo. Ci occuperemo sempre di motricità e sviluppo dei bimbi, con corsi creativi di pittura, lavori in carta, das, argilla, legno, decori, ricami, arte e mestieri con il cucito propedeutico e per i più grandi. Quest’anno pensiamo di aprire anche un percorso dedicato al rispetto per l’ambiente con diverse iniziative formative. Oltre al laboratorio visto che in questi mesi mi sono giunte diverse richieste, resto disponibile ad avviare collaborazione settimanali con le associazioni del territorio". Per info 366.3790494.

a. c.