‘Il lavoro al servizio dell’ambiente’: al centro il riciclo del rifiuti

‘Il lavoro al servizio dell’ambiente’ è il titolo del convegno tenutosi presso la Sai Ecologia S.r.l a Monte Giberto, presieduto dall’onorevole sottosegretario di Stato al Mef, Lucia Albano e svoltosi alla presenza del presidente della provincia Ortenzi e molti sindaci tra cui Paolo Calcinaro di Fermo. L’incontro è stato organizzato dalla Sai stessa, azienda leader nel settore della gestione dei rifiuti (anche speciali) strettamente legata allo sviluppo ecosostenibile. Anima della Sai, è da sempre Raffaele Vitali, persona sensibile e appassionata al territorio e alla comunità che lo abita, promotore del tema ‘lavoro e ambiente’ a cui tutti i relatori hanno risposto nella logica della complementarietà tra impresa e natura da tutelare a beneficio dell’uomo. Ad aprire il convegno e dare il benvenuto ai presenti, è stato Vitali, che ha ricordato la lunga storia della Sai fatta di principi mirati alla salvaguardia dell’ambiente e al riciclo mai disgiunto dai benefici per impresa, territorio e patrimonio umano. Un tema difficile da affrontare, quello del trattamento dei rifiuti, incastrato nella cultura che tende a negativizzare forme di dispositivi di riciclaggio che generano energia di cui ne sono esempio classico i biodigestori. Altro tema affrontato alla luce della prestigiosa presenza dell’onorevole Albano e di tanti imprenditori, non poteva che essere il ruolo dello Stato nel sostegno alle imprese. Importanti, in tal senso, le parole dell’onorevole che ha ribadito l’impegno del Governo reso concreto dagli investimenti mirati al sostegno e rilancio d’impresa.

Paola Pieragostini