Il lavoro ancora non è rosa: "Per la parità salariale ci vorranno altri 130 anni"

Dopo la Campania e il Trentino, per la Giornata Internazionale della Donna la Fai Cisl nazionale e ha scelto le Marche e l’azienda agricola Ambruosi & Viscardi di Bivio Cascinare per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. L’azienda produttrice di insalate e verdure in busta è in forte espansione e, ad oggi conta, 370 dipendenti, molti italiani ma moltissimi i lavoratori di nazionalità straniera: "Di donne ne abbiamo 60, sono di 10 diverse nazionalità, e l’età media va dai 30 ai 40 anni. Quelle dell’ufficio qualità sono tutte sotto i 30 anni" spiega Nicola Ambruosi, figlio del patron Marziano (fondatore dell’azienda) e amministratore unico della Ambruosi & Viscardi. Non preoccupa affatto il fatto che possano restare incinta: "Che problema c’è? – risponde Ambruosi - Durante la maternità le sostituiamo e poi riprendono il posto. Ad oggi, abbiamo 11 dipendenti in dolce attesa". Ieri, ad assistere all’incontro promosso da Fai Cisl e Terra Viva in cui si è fatto il punto su tematiche di cogente attualità come lavoro, parità e diritti, c’erano soprattutto loro, le lavoratrici. Per l’occasione (trasmessa in diretta su rete nazionale della Fai Cisl), erano presenti anche il sindaco Alessio Pignotti e il sindaco di Massignano, Massimo Romani oltre alla consigliera regionale, Jessica Marcozzi e alla presidente della Cpo regionale, Maria Lina Vitturini.

E’ stato commentato con favore il dato delle aziende rosa delle Marche, cresciuto del 23,2% (meglio del dato nazionale). "Però, se solo pensiamo che per raggiungere la parità salariale ci vorranno ancora 130 anni, significa che stiamo ancora molto indietro e bisogna agire subito su più livelli" ha affermato Danilo Santini, segretario generale Fai Cisl Marche. "La parità è fondamentale per la crescita e il progresso e per essere raggiunta va affrontata col pieno attivismo anche degli uomini" ha proseguito Raffaella Buonauguro (segretaria nazionale e responsabile del Coordinamento Pari Opportunità Fai Cisl, puntando anche l’attenzione su alcune misure che il sindacato ha chiesto e ottenuto nell’ultima finanziaria: "Il nuovo bonus asilo nido (portato a 3600 euro da quest’anno)maggiori risorse per maternità e paternità, fondi per le Pari Opportunità, esonero previdenziale per chi assume donne vittime di violenza. Non sono ancora sufficienti, ma è la strada sa seguire". Numerosi gli interventi che si sono susseguiti anche dal segretario Cisl Fermo, Alfonso Cifani, di Anna Barba (Fai Cisl Marche), Giuseppe Giorgetti (presidente Terra Viva Marche) e Erika Acciarri, responsabile sportello Confagricoltura Donna di Ascoli Piceno e Fermo.

Le conclusioni sono state affidate a Onofrio Rota, segretario nazionale Fai Cisl: "La contrattazione è una leva straordinaria per rimuovere ingiustizie e disparità e per questo, in tutti i tavoli di trattativa stiamo introducendo elementi a favore della conciliazione vita-lavoro, della prevenzione contro violenza e discriminazioni, di un welfare pensato per lavoratrici e famiglie, conquistando nuove tutele".

Marisa Colibazzi