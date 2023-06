Il legale Mascitti: "Il mio cliente estraneo ai fatti"

Sui due arresti per ricettazione ed estorsione continuata ai danni di un noto commercialista elpidiense, interviene l’avvocato Danilo Mascitti, il legale del 48enne di Porto Sant’Elpidio che contesta le accuse degli inquirenti, secondo cui il suo assistito sarebbe il complice dell’autore materiale dei reati, un fermano di 56anni di origini partenopee. "Il mio cliente - spiega l’avvocato Mascitti - è estraneo ai fatti. Non ha concorso o agevolato alcuno nella commissione del grave reato di estorsione, né tantomeno in quello di ricettazione. A lui è stato espressamente chiesto aiuto dal professionista, a cui erano stati sottratti due computer, che ne aveva localizzato uno, quello funzionante, a Lido Tre Archi. Il mio assistito non ha fatto altro che mettere in contatto il derubato con un conoscente. Quindi, nessun ricatto per riavere indietro il computer, tanto che non ha chiesto o avuto alcuna somma o profitto, né minacciato nessuno". L’avvocato Mascitti è sicuro dell’innocenza del suo cliente e dichiara di aver fiducia nella giustizia: "Chiederemo a breve la revoca della misura cautelare detentiva con una meno afflittiva e, se ce ne sarà bisogno ricorreremo anche al tribunale del Riesame. Manca la condotta nel concorso e, in ogni caso, sono insussistenti le esigenze cautelari". I due erano finiti in manette insieme, ma anche gli inquirenti hanno individuato nel 56enne fermano di origini napoletane il vero artefice del piano. Dopo che i due computer erano stati rubati nello studio del commercialista, a Porto Sant’Elpidio, quello funzionante era stato localizzato a Lido Tre Archi dove vive il 56enne e le stesse telecamere lo hanno ripreso mentre lo tiene in mano. E’ stato sempre l’uomo di origini partenopee a farsi consegnare 1000 euro per restituire il computer e poi, sempre lui si è recato nell’ufficio del professionista per minacciarlo.