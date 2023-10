Il libro di Ilda Boccassini venerdì al teatro comunale

Il libro “La Stanza numero 30” di Ilda Boccassini è il ritratto dell’inquirente più famosa d’Italia: dalle indagini di mafia al pool di mani pulite. Ora in pensione, nonna a tempo pieno. La società Operaia di Porto San Giorgio organizza la presentazione del libro alle 21.15 di venerdì nel teatro comunale. Arrivata nel 1979 alla procura di Milano, Ilda Boccassini capisce subito che la vita non sarà facile. Inizia così per “Ilda la rossa” un corpo a corpo dentro e fuori la procura, che durerà fino al giorno della pensione, nel dicembre 2019. Il lavoro è duro, certo, ma entusiasmante già dal primo periodo, a partire dai successi ottenuti insieme a Giovanni Falcone nell’indagine “Duomo connection”, che svela la presenza di Cosa Nostra a Milano. Fino al giorno in cui tutto finisce e tutto comincia: il 23 maggio 1992, lo squarcio sull’autostrada, la strage di Capaci. Si parte allora per la Sicilia, bisogna indagare su quelle morti, sconsigliata da tutti, perseguitata dal senso di colpa per i figli lasciati a Milano. Ma è necessario capire, dare giustizia.

Il ritorno in procura, nella stessa stanza numero 30, è già seconda repubblica e sarà segnato dai processi Imi-Sir, Lodo Mondadori, “Toghe sporche”, che la portano ad affrontare anche Silvio Berlusconi, fino agli anni duemila con il caso Ruby.