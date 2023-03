Il libro di Leoni presentato nella Sala Imperatori

Nuovo incontro culturale promosso dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (Aimc) lunedì alle 17, nella sala Imperatori, via Oberdan. Per l’occasione è stato invitato il giornalista-scrittore Adolfo Leoni che presenterà il suo ultimo libro dal titolo ’Storie, volti, preghiere. E un linguaggio nuovo’ (Albero Niro editore). Dialogheranno con l’autore Maria Grazia Ortenzi (presidente provinciale Aimc) e Grazia Crescenzi (presidente di sezione Aimc), preceduti dal saluto dell’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti: "Intendiamo ancora una volta essere presenti nel dibattito attuale per contribuire ad una cultura del dialogo e della mediazione, per essere attori e non spettatori nella scuola e nella società, e promuovere una coscienza etico-sociale", spiegano i responsabili. Adolfo Leoni è un giornalista e scrittore impegnato anche nel sociale.

Le sue rubriche, su carta stampata e social, mirano sempre ad accendere i riflettori sul ’bello e sul buono’ della nostra società. L’assessore Lanciotti: "Le testimonianze di Leoni ci aiutano a comprende meglio il volto del nostro territorio e ad immaginarne il futuro".