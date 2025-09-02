Il liceo classico torna in via Leopardi

Sono giorni frenetici, i giorni in cui riprende l’attività della scuola. Per tutti c’è da riorganizzare la ripresa dell’anno scolastico, prevista per il 15 settembre. Ancora due settimane per completare i lavori e chiudere i cantieri che coinvolgono tanti istituti di competenza della Provincia. Il presidente Michele Ortenzi è ottimista, gli uffici e le ditte incaricate hanno lavorato per tutta l’estate: "L’amministrazione provinciale si è impegnata per consentire, in tutti gli istituti di nostra competenza, l’avvio del nuovo anno".

Per l’inizio del 15 settembre, l’attività del Liceo Classico A. Caro sarà ricollocata presso la sua sede originaria di via Leopardi, infatti sono già terminati i lavori di rifacimento delle coperture per oltre 1 milione di euro ed altri interventi di ritinteggiatura, pulizia e traslochi per circa 100 mila euro. Un intervento quanto mai complicato con impalcature e gru in pieno centro storico, i lavori sono durati due anni e i ragazzi sono stati fino allo scorso giugno in via Mario, all’ex ristorante Mario.

Da qualche settimana il liceo ha lasciato il posto alla scuola media Da Vinci Ungaretti, il cui vecchio edificio è in fase di demolizione, per il classico c’è stato un trasloco da portare a termine in piena estate, l’ultimo lavoro grande seguito dalla dirigente Stefania Scatasta che ha retto la scuola fino al 31 agosto. Al suo posto da ieri Sabrina Vallesi che si è detta felice di raccogliere il testimone di una scuola immensa, con il classico c’è anche il liceo artistico e il liceo delle scienze umane.

L’altro cantieri importante riguarda l’edificio Ipsia Ricci di via Salvo D’Acquisto, ove sono in corso i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per circa 6 milioni di euro: "E’ prevista la restituzione dell’ala sud oggetto dell’intervento attuale, ove saranno ricollocati gli studenti per l’attività scolastica. Il cantiere proseguirà nell’ala nord sino alla sua conclusione prevista nel marzo 2026", sottolinea Ortenzi.

Il liceo Scientifico Onesti, alla ripresa dell’attività scolastica potrà contare sull’utilizzo della palestra riqualificata con un intervento Pnrr da 900 mila euro, il cui cantiere sta per essere chiuso: "In tutti gli altri istituti le attività scolastiche riprenderanno normalmente anche a seguito dell’ordinaria e straordinaria manutenzione degli ambienti eseguita nel corso dell’estate. Sono in ogni caso tuttora in corso, per la loro prosecuzione, i lavori Pnrr su Convitto Montani, Palestra Ipsia, Itet Carducci Galilei, Polo Urbani e nuova Palestra Polo Scolastico", conclude Ortenzi che ha sempre parlato dei lavori per le scuole come di una stagione di vera rivoluzione, per un sistema scolastico che chiede sicurezza e benessere degli alunni.

Angelica Malvatani