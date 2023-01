Il liceo Musicale abita al Classico Due strumenti e cinque materie

Un vuoto da colmare, una possibilità formativa che a Fermo non può mancare. Ci prova da anni Fermo ad avviare il liceo musicale, un indirizzo importante, professionalizzante, passaggio fondamentale per una città che ha un grande Conservatorio. Dal prossimo anno scolastico il liceo musicale trova casa al liceo classico Annibal Caro, in tanti sono arrivati alle giornate di scuola aperta per saperne di più e tantissimi anche da fuori territorio hanno chiesto e manifestato interesse per il nuovo corso. "Abbiamo già tantissimi alunni che sono anche iscritti al Conservatorio, spiega la docente Nelly Vittorini che si è occupata della comunicazione per il nuovo indirizzo, l’anima artistica e musicale è perfettamente inserita nel nostro corso di studi. L’indirizzo musicale va a completare la nostra offerta con un percorso a se stante e professionalizzante, chi si diploma ha accesso a qualunque corso universitario ma può anche spendere il diploma per lavorare come tecnico del suono o come tecnico del montaggio audiovisivo, oltre che partecipare ai concorsi pubblici". I ragazzi studiano due strumenti musicali ma anche cinque materie di indirizzo tra cui tecnologie musicali per la produzione. E poi, storia dell’arte, fisica, tutte le materie di un liceo ma senza lo scoglio del latino e del greco. Un percorso che è piaciuto molto anche al direttore del Conservatorio, Nicola Verzina, secondo il quale il liceo musicale è una istituzione indispensabile per una città che vanta la presenza del Conservatorio: "Ho apprezzato molto il piano di studi del liceo, è una prospettiva altamente qualificante per gli studenti e ci vede assolutamente favorevoli. Dopo l’indirizzo musicale delle scuole medie, è il completamento di un percorso formativo dei giovani in campo musicale di cui c’è assoluto bisogno". Tra la scuola e il Conservatorio c’è già un protocollo per il supporto agli studenti del liceo che sono anche allievi del Pergolesi, con l’avvio del liceo musicale si arriverebbe ad una condivisione anche di spazi e di strumenti musicali: "È per noi un orgoglio aprirci anche alla possibilità dell’indirizzo musicale, spiega il dirigente Piero Ferracuti, l’attenzione delle famiglie in queste settimane ci conferma l’esigenza di un simile percorso. Noi siamo pronti". La scuola ha anche avviato un progetto per un coro del liceo che vede la partecipazione di 24 ragazzi, per dare voce ad un’anima artistica che all’Annibal Caro è ricchissima, forte anche dell’indirizzo teatrale, con uno sguardo anche alle scienze e ai sogni dei ragazzi.

Angelica Malvatani