Il liceo musicale è realtà. In arrivo il nuovo indirizzo

Sembra che i tempi siano finalmente propizi per l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2025-2026, del Liceo musicale, da anni tanto atteso e fortemente voluto da tutto il territorio. Le iscrizioni saranno aperte dall’8 al 31 gennaio. Una nuova realtà scolastica andrà a colmare una grande lacuna all’interno della Provincia dove è già presente lo storico Conservatorio Pergolesi di Fermo, unico Conservatorio nella regione insieme a quello di Pesaro, e dove sono numerose e attive le scuole di primo grado ad indirizzo musicale. Un tassello fondamentale per unificare i percorsi musicali ed il curriculum verticale attraverso la naturale prosecuzione degli studi dalle scuole medie all’università, passando appunto per il liceo musicale. A conferma di ciò arriva anche l’attivazione da parte dell’Usr di 10 nuovi percorsi ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado: l’apertura del nuovo liceo musicale di Fermo va ad inserirsi proprio in questa ottica di sviluppo artistico musicale.

"Ritengo strategica e indispensabile l’iniziativa del liceo scientifico T.C.Onesti di Fermo tendente all’attivazione di percorsi formativi che portino alla nascita, possibile e auspicabile, di un liceo musicale a Fermo. Come Conservatorio Pergolesi di Fermo siamo a piena disposizione per collaborare attivamente e fattivamente per la riuscita di questo ambizioso obiettivo mettendoci già da subito a disposizione anche per le attività del Pnrr orientamento che ci è stato recentemente finanziato", ha sottolineato il direttore del Conservatorio Piero Di Egidio.

Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura, è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno una conoscenza pregressa dello strumento musicale che avranno modo di approfondire durante i 5 anni. Il diploma conseguito con esame di Stato al termine del percorso quinquennale, permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, sia scientifiche che letterarie, e all’Alta Formazione Artistica e Musicale-Afam-per l’acquisizione dei diplomi accademici di primo e secondo livello universitario. Anche per il sindaco, Paolo Calcinaro, si tratta di un indirizzo indispensabile, in una città ricca di esperienze musicali come la nostra, con le attività che ruotano attorno al teatro dell’Aquila. Il nuovo indirizzo sarà presentato oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 presso l’aula magna del liceo scientifico T.C.Onesti di Fermo, il dirigente Emiliano Giorgi spiega che si tratta di un nuovo inizio anche per la scuola: "Questo è un momento significativo non solo per il nostro liceo, ma per tutta la comunità di Fermo e delle Marche, che vantano una prestigiosa tradizione musicale. La scelta di integrare un indirizzo musicale in un liceo scientifico nasce dalla profonda connessione tra scienza e arte. La musica è ritmo, armonia e proporzione: parla il linguaggio della matematica". Durante l’Open Day interverranno il sindaco Paolo Calcinaro, il coro del Liceo Scientifico diretto dalla docente Moschella, e Eleonora De Angelis, musicista e docente al Liceo scientifico e musicale Marconi di Pesaro.