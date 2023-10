Il Lido Tre Archi si anima. Musica, arte e bambini

Portare il colore dove manca, riempire di bellezza spazi altrimenti abbandonati, togliere spazio al degrado e costruire possibilità. È il senso del progetto Periferie che il comune porta avanti a Lido Tre Archi, insieme con le cooperative On the Road e Nuova Ricerca. Sabato scorso è stato un nuovo momento di festa che ha attraversato il quartiere, portando colore e musica, suono di tamburi e arte. Si chiamava ‘Accidentale’ l’idea di animazione di comunità che è andata in scena. "Accidentale, ovvero incontrare accidentalmente nuove forme espressive – raccontano i responsabili del progetto Matteo Olivieri e Eugenio Solla –, è un’esperienza di arte di strada con installazioni urbane a sorpresa che ci parlano di fotografia, pittura, narrativa per bambini e adulti e altre modalità espressive provenienti da luoghi diversi. Accidentale permette alle persone di imbattersi nell’arte sotto casa e portare ai passanti un messaggio di bellezza che emerge ogni qual volta viene data la possibilità alla gente di esprimersi". Il pomeriggio di festa è iniziato con le letture animate per bambini e adulti in differenti lingue con la collaborazione della cooperativa sociale Il Picchio, per passare poi al teatrino Kamishibai animato dalla libreria Perdigiorno. Il tutto si è svolto all’interno dell’installazione degli albi illustrati, appesi nel porticato di via Pietro Nenni. La festa è proseguita con i ritratti di Federica Vesprini, le afro treccine di Fatimata Ba e i live murales allo skate park a cura degli artisti Amine, Vert e Sdolz. Ad accompagnare il pomeriggio anche la Banda dei Tamburi, formata da bambini e ragazzi del quartiere. Il segreto sta proprio nel rendere protagonista la parte buona e positiva di Lido Tre Archi, spiegano ancora Matteo e Eugenio: "Il progetto Periferie, attivo nel quartiere da gennaio 2022, è frutto di una coprogettazione tra il Comune di Fermo e diversi enti del terzo settore. Il progetto ha consentito di portare nel quartiere l’esperienza di tanti soggetti impegnati in attività sociali ma soprattutto, sta consentendo la creazione e il consolidamento di una rete di persone, residenti e non, che hanno voglia di portare avanti pratiche di ideazione e co-progettazione dal basso di interventi, azioni, laboratori e attività". In contemporanea si è svolto allo skate park ‘Into the Deep’, il contest per le migliori evoluzioni a bordo dello skateboard, organizzato dall’Asd Strike Skate Events. È stata una festa per tutti gli amanti dello skateboard: un contest "Trick for cash" gestito in differenti spot all’interno dello skate park nel quale gli atleti hanno mostrato le loro abilità tecniche eseguendo i loro tricks. Grazie agli sponsor Dashed e Big Air i migliori skaters hanno ricevuto in premio materiale tecnico da skateboarder per i "Best Trick". Il contest è stato animato dallo speaker Tommaso e i ragazzi del quartiere, assidui frequentatori dello skate park, che hanno aiutato sin dal mattino nella preparazione dello spazio ed hanno poi partecipato alla festa che ha visto la presenza in gara di atleti da tutta la regione e oltre.