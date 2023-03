Il linguaggio giovanile e l’effetto dei social È giusto far vivere espressioni diverse

Basta prestare un minimo di attenzione alle conversazioni durante la ricreazione per accorgersi di quanto, al giorno d’oggi, il linguaggio giovanile si avvalga di un codice linguistico abissalmente distante rispetto a quello delle vecchie generazioni, in rapida evoluzione. Parole come ‘boomer’, ‘maranza’, ‘skillare’, ‘cringe’ lasciano interdetti genitori e professori. ‘Droppami quell’oggetto, così lo prendo io’, ‘Andiamo a pushare la squadra avversaria’ sono frasi ed espressioni che sono entrate nel nostro dizionario e affollano le nostre chiamate mentre giochiamo a Fortnite o God of war o vari altri giochi. Non stiamo parlando una lingua diversa dall’italiano, o incomprensibile: se la lingua è fatta dai parlanti, stiamo aggiornando e rendendo più attuale quell’idioma che a partire da Dante va continuamente evolvendosi e i vocabolari più storici ci danno ragione, per questo quasi ogni anno escono nuove edizioni arricchite di lemmi. Una grande porzione del linguaggio giovanile è formata da parole inglesi provenienti dal mondo dei videogiochi o dei social, italianizzate tramite l’aggiunta ad un verbo inglese la desinenza ‘-are’ e che possono essere coniugati, come nell’esempio precedente. Poi ci sono i neologismi, vere e proprie nuove parole introdotte dalla tecnologia, o altre che a volte le espressioni affondano radici nel linguaggio comune italiano. ‘Maranza’, per esempio veniva già usata a Milano negli anni ‘80, ma dall’estate 2021 il termine si è diffuso in tutta Italia per indicare una vera e propria categoria di persone tra i 12 e i 20 anni che seguono un particolare codice di abbigliamento. Crediamo che valga la pena non criticare le nostre espressioni, ma ragionare insieme su di esse per scoprire insieme la ricchezza e l’importanza della nostra lingua, così viva che cresce insieme a noi.

Classe III C