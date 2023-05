Il maestro Di Rosa vince il concorso al Conservatorio di Lugano

L’impegno come docente non è una novità per il Maestro Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia di Roma, che alterna l’intensa attività concertistica con l’insegnamento, tenendo corsi di oboe in varie parti d’Italia, avvicinando e formando nuovi oboisti. Ma è indubbiamente una grande soddisfazione, per lui, aver conquistato un posto come docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. "Sono molto felice di aver vinto il concorso di docente di oboe" ha commentato Di Rosa. A dare la notizia della nomina del primo oboe solista dell’Orchestra Santa Cecilia per la classe di oboe è stata la stessa Scuola Universitaria che avrà Di Rosa tra i propri docenti dal nuovo anno accademico 2023-2024, che ha comunicato anche l’apertura delle iscrizioni e che l’esame di ammissione si terrà il 25 maggio prossimo. La novità è stata accolta con palese soddisfazione e orgoglio dall’associazione Amici della Musica, dove Di Rosa (originario di Montegranaro e cittadino onorario) è impegnato da sempre come direttore artistico, assicurando concerti e musicisti di altissima qualità per la stagione concertistica: "Una notizia che per noi è motivo di grande gioia. Per lui è una grande soddisfazione umana e professionale" ha commentato il presidente, Germano Chiurchiù, rivolgendo al musicista i migliori auguri per il nuovo incarico.

Marisa Colibazzi