Il maestro Gunthner in concerto stasera

Il concerto del maestro Franz Gunthner alle 21,30 di questa sera nella chiesa di San Giorgio Martire chiude la diciassettesima edizione del Festival organistico ’Città di Porto San Giorgio’. "Una edizione che ha visto una buonissima partecipazione di pubblico e ottimi apprezzamenti dagli intervenuti – commenta il direttore artistico della manifestazione Mario Ciferri – . Il bilancio è assolutamente positivo, con riscontri lusinghieri anche da parte di tutti gli organisti ospiti". Come concertista e improvvisatore, Gunthner ha tenuto numerosi concerti in Germania e altri paesi europei tra cui Italia, Polonia, Austria, Svizzera, Islanda, Francia, Svezia, Spagna e Belgio. Ha effettuato diverse registrazioni di cd e partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive. In riconoscimento dei suoi numerosi servizi alla musica sacra, nel dicembre 2021 è stato insignito del titolo di "direttore musicale della chiesa" dal vescovo Gebhard Fürst.