Il maestro Pier Luigi Pizzi racconta settant’anni di storia dello spettacolo

Un viaggio tra arte, memoria e racconto è quello che proporrà a Fermo Pier Luigi Pizzi, architetto, scenografo, costumista teatrale e lirico. Il maestro Pizzi, che a Fermo ha guidato opere teatri di altissimo valore, torna stavolta a parlare di 70 anni di storia dello spettacolo nella quale ha lasciato un’impronta di stile, eleganza e innovazione. L’appuntamento è per domenica 18 maggio, a partire dalle 17,30, a Palazzo Vinci Gigliucci, alle 18 partirà la presentazione del libro ‘Non si può mai stare tranquilli’, che racconta proprio la vicenda umana e artistica del maestro. Chi parteciperà avrà anche l’occasione di visitare il piano nobile del meraviglioso palazzo, di proprietà di Enrico Biondi, nel salone azzurro è previsto un momento musicale con il pianista Matteo Giorgetti, fermano, spesso al fianco di Pizzi nei suoi progetti artistici, al basso Massimiliano Mandozzi, la voce è quella della soprano Stefania Donzelli, al secondo pianoforte Vincenzo De Blasis. La giornata, organizzata da Genitori Oggi Odv di Montegranaro, rappresenta l’occasione unica per conoscere da vicino un grande maestro delle arti ma anche un luogo unico e storico come Palazzo Vinci. Alle 20,30 la cena a buffet nelle vecchie cucine del palazzo, con lo chef Adriano Berdini: "Abbiamo pensato ad un momento unico per raccogliere fondi, spiega Anita Mancini, presidente di Genitori oggi, per poter proseguire con i nostri impegni di prevenzione del disagio giovanile, per continuare a parlare coi giovani del territorio con la lingua della bellezza e trasmettere i valori della vita vera". Per info e prenotazioni 331 4052958.