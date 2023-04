Il maggiore Dell’Avvocato lascia l’Arma dopo 42 anni di servizio

Giornata dei saluti quella di mercoledì per il maggiore dei carabinieri, Serafino Dell’Avvocato, che, dopo 42 anni di servizio, si congederà dall’Arma. Dell’Avvocato, che risiede con la famiglia a Sant’Elpidio a Mare, negli ultimi due anni ha comandato, con il grado di capitano e poi di maggiore, il Norm di Macerata. Prima di approdare a Macerata Dell’Avvocato ha prestato servizio per 15 anni al Nucleo tutela patrimonio artistico di Roma e per quattro anni è stato comandate del Norm di Montegiorgio. Poi per 15 anni ha guidato la stazione carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, quindi, è stato comandante per tre anni del Norm di Fermo.

Al discorso di commiato del maggiore Dell’Avvocato hanno partecipato le massime autorità di Macerata, città dove ha chiuso la sua carriera. Tra queste il prefetto Flavio Ferdani, il procuratore della Repubblica Giovanni Norbone, il comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, il colonnello Nicola Candido, e il questore Vincenzo Trombadore.

Tra le più importanti operazioni messe a segno da Dell’avvocato va ricordata quella in cui recuperò l’epistola di Cristoforo Colombo datata 1492, anna della scoperta dell’America. Il prezioso documento, di inestimabile valore e unico al mondo, fu trafugato nel 1986 dalla biblioteca comunale di Fermo e ritrovato nel 1992 alla Sotheby’s di New York, dopo essere stato inseguito al lungo dal maggiore nel suo viaggio che lo vide a La Spezia, a Londra, a Madrid e infine a New York. Per tale operazione Dell’Avvocato è stato insignito dell’onoreficienza di ufficiale della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Da ricordare anche l’operazione con cui sgominò la banda che gestiva un grosso traffico di Stupefacenti e permise il sequestro di 18 chili di droga a Sant’Elpidio a Mare. Dell’Avvocato è stato nominato cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno da Papa Giovanni Paolo II per aver recuperato tutta la refurtiva rubata in dieci chiese dell’Appennino umbro-marchigiano per un valore di 800 miliardi delle vecchie lire e per avere sgominato la banda che aveva messo a segno i colpi.

Fabio Castori